Homem manda emissora tomar no c* e Bocardi reage: 'Vai você'

O jornalista Rodrigo Bocardi foi surpreendido durante a cobertura ao vivo de uma confusão os passageiros em uma estação de metrô de São Paulo, n esta quinta-feira, 27. O apresentador do Bom Dia São Paulo se irritou quando um rapaz não identificado, visivelmente alterado, xingou a Globo, e foi para cima do repórter Hermínio Bernardo.

O homem discutia com seguranças sobre os problemas que estavam ocorrendo no funcionamento do metrô. Do estúdio, Bocardi pediu para subir o som: "Meu Deus, gente. Sobe o som, eu quero ouvir essa história". Na sequência, o passageiro foi em direção ao câmera da emissora, mostrou o dedo em gesto ofensivo e falou: "Aqui, Globo do car*lho, vai tomar no c*".

Veja também:

Bocardi se aborreceu e retrucou: "Vai você também, a gente não tem nada a ver com isso. Pode deixar (as imagens) lá. O cara está com raiva e vem descontar. A gente tá mostrando o problema para todo mundo". "A raiva vai tomando conta de todos aí, você quer chegar no seu destino e não consegue. A pessoa perde a cabeça", emendou o apresentador.

O repórter voltou a explicar a situação. "Um homem subiu aqui na rampa, discutindo com os seguranças. Ele veio na minha direção e deu um tapa no celular. Não encostou em mim. Ele estava completamente descontrolado". "Aquele homem estava revoltado. Até ameaçou bater, xingar os seguranças. Falou vários palavrões", acrescentou.

Bocardi amenizou a situação: "A gente vai continuar fazendo nosso trabalho. O nosso objetivo é tentar alertar as pessoas do caos. As pessoas acabam perdendo a cabeça. Não quero fazer nenhum julgamento desse rapaz. A gente não sabe o que a pessoa está vivendo nesse momento", concluiu.