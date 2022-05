Gretchen deixa programa de televisão após dois meses

A Gretchen é daquelas que se não está bem, muda! E foi assim mais uma vez na sua carreira. Com o objetivo de tirar o ‘Encrenca’ do buraco, ela deixou o elenco do programa.

A atração da RedeTV! não ia nada bem, e há dois meses resolveu fazer umas mudanças, que não surtiram efeito.

“A artista teve seu contrato reincidido pela emissora antes do acordado entre as partes, pois decidiram seguir caminhos diferentes neste momento. A emissora comunicou que não visa seguir com um programa de entretenimento e sim em um formato que exibirá apenas vídeos curtos e que viralizaram no aplicativo de mensagens WhatsApp, se tornando assim, concorrentes do programa Perrengue da Band TV”, disse em postagem.

Na publicação, Gretche também explicou como ocorreu tudo: “Fomos informados que o objetivo deles não era um programa de entretenimento e sim de zap zap, quem vai ficar no programa são pessoas que são especialistas nisto. O que eles querem é competir e não entreter, então por isso o contrato foi encerrado hoje. Eu aprendi muito e fui feliz, aproveitei para mostrar pra todos que sou também uma ótima apresentadora. Agora é vida que segue é que venham novos projetos”.

Para quem não sabe, o “Encrenca” iniciou uma fase nova em fevereiro, com Gretchen, a socialite Narcisa Tamborindeguy e o humorista Tokinho. Os três deixaram o programa está semana e a noticia foi dada pelo jornalista Flavio Ricco, do R7, e confirmadas pelo Notícias da TV com a assessoria de imprensa da RedeTV!.

Agora quem deve comandar o produto é Marcelo Barbur, o Beby do Chupim.