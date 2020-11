Gorete Milagres, a Filó, revela ameaças na TV: “Tive que sair escoltada”

A comediante Gorete Milagres, conhecida pela personagem Filó, deu uma entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, onde revelou detalhes de sua passagem pela televisão. Entre as experiências que declarou serem as mais difíceis estão um caso em que foi vítima de assédio e até mesmo situações em que foi ameaçada. Mesmo hoje estando longe da TV, a atriz diz que não se arrepende de ter falado sobre o ocorrido, pois o 'desabafo' foi uma forma de aliviar um pouco do que sentia.

“Nos dias em que eu escrevi o relato, me senti muito mal. Mas, depois, foi como se eu tivesse exorcizado aquela dor. Li muitas pessoas dizendo que era importante eu falar sobre isso, se identificando com as situações, etc. As violências que eu sofri, sobretudo na televisão, me deixaram muito traumatizada. Eu perdoei as pessoas que me fizeram mal e desejo tudo de bom para elas, mas o mal que me fizeram refletiu demais na minha vida”, relembrou Gorete.

Na conversa, a atriz ainda relembrou outro momento, em que foi ameaçada por um colega de trabalho. “Eu era campeã de audiência em um canal (SBT), tive a chance de ser contratada por outra emissora e não aceitei. E depois fui descartada porque um colega pediu minha cabeça. Eu poderia estar lá até hoje, fazendo a vigésima temporada do meu programa”, disse.

“Cheguei a fazer tentativas de voltar depois. Mas, uma vez, quando estava gravando um piloto, tive que ser escoltada por seguranças porque essa mesma pessoa que pediu minha cabeça anos antes estava quebrando tudo e ameaçando me agredir”, completou.

Apesar de sua postura ter lhe custado portas fechadas na televisão, Gorete Milagres disse que as agressões fizeram com que ela crescesse de alguma forma e considera tudo um grande aprendizado. “Me perguntei muitas vezes qual foi o gatilho que acionei para sofrer isso tudo. Não pode uma mulher de 1,50m do interior de Minas fazer sucesso, ter mais Ibope do que pessoas que já estavam ali antes?”, lamentou.

“É uma tristeza grande que vem quando lembro dessa maldade. Superei porque sou forte. E não vou suportar mais nenhum abuso. Hoje sou intolerante com abusos. E o público é o meu grande aliado nessa superação, além da família”, encerrou.