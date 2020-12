Gloria Maria vibra positividade para o ano novo: 'Muita energia boa, saúde e amor'

Gloria Maria tem motivos de sobra para comemorar esse último dia de 2020. Em 2019, a jornalista passou por uma cirurgia de emergência após descobrir um tumor no cérebro. Agora, bem de saúde, ela curtiu o dia 31 de dezembro ao lado das filhas Laura e Maria.

Em um cenário de árvores e verde, ela compartilhou com os fãs no Instagram nesta quinta, como foi o seu último final de tarde do ano.

"Em estado de graça por estar viva para receber 2021! Só gratidão! Que esse novo ano que chega vá além da esperança! Nos traga de verdade muita energia boa , saúde, amor e generosidade! Um ano lindo para todo mundo!", desejou a jornalista.