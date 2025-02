Globo exibirá Oscar e Carnaval do Rio com transmissões simultâneas

Após negociações com a Disney, detentora dos direitos de exibição do Oscar, a TV Globo confirmou a transmissão da 97ª edição da premiação no dia 2 de março, domingo de Carnaval. Como a cerimônia acontece no mesmo dia do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, a emissora adotará dois sinais para que o público possa acompanhar ambos os eventos.

A transmissão do Oscar será comandada por Maria Beltrão a partir das 21h55 para todo o Brasil, com exceção do Rio de Janeiro. No estado, a TV Globo exibirá os desfiles das escolas de samba na íntegra, com flashes dos principais momentos do Oscar direto de Los Angeles. Quem desejar assistir à premiação completa poderá acompanhá-la pelo Gshow e pelo g1.

O restante do Brasil passará a acompanhar ao vivo os desfiles do Rio logo após o término do Oscar. As escolas que já tiverem se apresentado terão seus desfiles recuperados e exibidos na íntegra para todo o país. Já quem estiver fora do Rio e quiser assistir aos desfiles desde o início poderá acompanhar a transmissão completa pelo Globoplay.

Além disso, a TV Globo celebrará as três indicações do filme original Globoplay Ainda Estou Aqui, que concorre nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.