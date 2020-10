Globo decreta o fim do 'Zorra' e prepara novo programa de humor para 2021

Atores e redatores do "Zorra" foram informados na quarta-feira (14) que o humorístico não será mais produzido. O mesmo destino terá o "Fora de Hora". A boa notícia é que a emissora criou um grupo para desenvolver um novo programa de humor para as noites de sábado em 2021.

A criação do novo programa terá a supervisão de Silvio de Abreu e será coordenada pelo roteirista Antônio Prata. Uma pequena parte dos redatores dos programas cancelados vai participar do processo. Marcelo Adnet e Fernando Caruso são mencionados entre os que devem fazer parte do grupo de criação.

Há cerca de três semanas, as equipes do "Zorra" e do "Fora de Hora" tinham a informação de que os programas seriam produzidos em 2021. A decisão de cancelá-los, oficializada esta semana, pegou muita gente de surpresa.

Também a "Escolinha do Professor Raimundo" não será mais produzida. A decisão de encerrar três programas e focar em apenas uma nova atração, mais popular, é justificada como parte do processo de enxugamento de despesas do Grupo Globo.

Renovação do humor

Aproveitando o nome do popular "Zorra Total" (1999-2015) com a intenção de agregar audiência, o novo "Zorra" não tinha qualquer relação com o antigo programa. Desde o lançamento, em maio de 2015, o humorístico procurou rir do cotidiano, incluindo do mundo político. O seu slogan era "está difícil competir com a realidade".

Assim como a criação do "Tá no Ar" (2014-2019), a do novo "Zorra" ocorreu sob o comando de Marcius Melhem, posteriormente nomeado coordenador da área de humor da Globo. Ele deixou a emissora em agosto de 2020, após 17 anos, na esteira de uma investigação interna que sofreu após ser acusado de assédio moral a funcionários.

O "Fora de Hora", ainda um projeto de Melhem, substituiu em 2020 o "Tá no Ar", sem o mesmo sucesso. O cancelamento do "Zorra", do "Fora de Hora" e da "Escolinha", assim como do quadro "Isso a Globo Não Mostra", no "Fantástico", simboliza o fim da era Melhem na Globo.