Gêmeos paraenses são cotados para o BBB 21, diz site

Faltando menos de um mês para a estreia da 21ª edição do BBB 21, a coluna de Leo Dias adiantou mais dois nomes de famosos que devem estar na casa mais vigiada do Brasil: os atores e irmãos gêmeos Tiago Homci e Diego Homci, paraenses que fazem sucesso no teatro e TV.

Os ex-globais, que participaram da novela "Além do Horizonte", foram selecionados para "A Fazenda", da Record TV, deste ano, mas perderam a vaga após um deles se infectar com o novo coronavírus. Dispensados por Rodrigo Carelli, os dois estão na mira de Boninho.

Em 2013, Tiago e Diego foram os personagens João José e José João na novela das 19h da Rede Globo, de Carlos Gregório e Marcos Bernstein. Em "Haja Coração" (2016), Tiago viveu Edu. Hoje os dois trabalham juntos como YouTubers e são donos do canal “Gêmeos Homci”.