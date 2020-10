Galvão Bueno quer voltar a narrar em novembro; Globo avalia possibilidade

A quarentena já deu para Galvão Bueno. O principal narrador da Globo pediu para os seus superiores para voltar ao trabalho em novembro. A emissora ouviu o seu contratado e prometeu uma avaliação séria sobre o possível retorno dele e de outros profissionais do esporte com mais de 60 anos.

Segundo informações do jornalista Gabriel Vaquer, do UOL Esporte, o veterano de 70 anos deu duas sugestões. A primeira é que um protocolo ainda mais rígido seja criado para os narradores que fazem parte do grupo de risco, para que possam entrar no estúdio da emissora sem ter contato com nenhum colega.

A segunda ideia pensada por Galvão envolve uma nova organização de narração de altíssima tecnologia na casa dos narradores, para que o delay natural em transmissões remotas seja evitado, seguindo o exemplo do que fez a Disney com a ESPN Brasil e a FOX Sports durante o auge da pandemia.

Em 2020, Galvão não narrou nenhum evento da Globo. A seleção brasileira, que voltou neste mês, foi narrada por Luís Roberto, e a Fórmula 1 ficou restrita as vozes de Cléber Machado e Everaldo Marques.

A temporada atual da F1, aliás, pode ser a última na Globo, e o narrador já pediu que pelo menos uma corrida de 2020 tenha a sua voz. Há duas semanas, Lewis Hamilton atingiu o número de vitórias de Michael Schumacher, e grande parte delas foi narrada pelo global.