‘Fuzuê’ traz Marina Ruy Barbosa como vilã e Giovana Cordeiro como protagonista

No próximo dia 14 de agosto, estreia ‘Fuzuê’, a nova novela das 19h, da TV Globo. Em bate papo virtual nesta segunda-feira (24), o elenco conversou com a imprensa do Brasil.

Na trama, duas mulheres de personalidades fortes, Luna (Giovana Cordeiro) e Preciosa (Marina Ruy Barbosa), têm suas vidas envolvidas por um grande mistério, com a mãe desaparecida. Mas tudo isso é feito com muito humor na busca pelos tesouros da vida.

“A Preciosa é uma vilã falida que gosta de poder e status.Isso já está gerando fuzuê na vida dela. Mas quando ela descobre que tem uma irmã, isso gera uma grande confusão ainda maior na vida dela e de quem está ao redor dela, porque a Preciosa causa”, pontua Marina Ruy Barbosa.

Preciosa é a antagonista da história. Ela é uma poderosa empresária, dona de uma joalheria, que recebe como herança do pai, documentos que indicam a localização de uma fortuna escondida. Porém, ela descobre a existência de uma irmã (Luna), com quem ela deveria dividir todo o seu patrimônio, incluindo o tesouro que ainda teria que ser encontrado.

“Ela é uma vilã, capaz de qualquer coisa, mas tem esse tom cômico. Ela tem um certo exagero, e o horário das sete permite isso. Nesse horário já fui muito feliz, até com o Felipe Simas, nessa parceria que estamos revivendo com esses dois pilantras”, disse Marina.

Sobre o estilo da sua personagem, que já podemos ver nas chamadas da novela, Preciosa é de uma grande elegância. “Ela tem um estilo próprio, discreto, mas sofisticado”, antecipa.

Felipe Simas vai trabalhar mais uma vez ao lado de Marina Ruy Barbosa. Eles iniciaram a parceria em ‘Totalmente Demais’. O ator viverá Heitor, um político mau-caráter. No cargo de deputado, Heitor é bastante conhecido no Rio de Janeiro por suas ideias mirabolantes. “O fuzuê dele é a própria Preciosa, e isso não tem fim, ela pede cada coisa impossível para o Heitor e cada vez que se torna mais difícil, ele se apaixona mais por ela. O Heitor não sabe o fim dele, por causa da Preciosa”, antecipa Simas.

Como protagonista de “Fuzuê”, está Giovana Cordeiro. Ela dá vida a Luna, uma garota que busca pistas sobre sua mãe, a explosiva Maria Navalha, que desapareceu misteriosamente e foi vista pela última vez na loja Fuzuê.

“Acho que tudo que vivi antes me preparou para esse momento. Ser protagonista é uma enorme responsabilidade, me preparei com muitos filmes de investigação, para trazer para Luna respostas e a busca dela pela mãe. Ela é uma mulher muito corajosa, destemida, que enfrenta tudo para conseguir o que ela quer, ela tem muito otimismo, e isso me inspira, falar dessa alegria de viver”, disse Giovana.

“Ela tem muita energia e eu gosto de personagens assim”, acrescenta.