Quantos anos tem Mulheres de Areia? Novela está passando no Vale a Pena Ver de Novo da Globo

Uma das novelas de maior sucesso dos anos 90 está sendo reexibida mais uma vez no Vale a Pena Ver de Novo, na TV Globo. Dessa vez, a exibição 'Mulheres de Areia' é comemorativa, pelos 30 anos desde que foi ao ar pela primeira vez.

A trama, assinada por Ivani Ribeiro, estreou em fevereiro de 1993, substituindo 'Despedida de Solteiro', de Walther Negrão, e se consagrou como um dos maiores sucessos daquele ano.

A novela, que está em reexibição hoje na TV aberta, é na verdade um remake. Originalmente, Mulheres de Areia esteve no ar pela extinta TV Tupi, em 1973, com outro elenco. No entanto, o sucesso só veio 20 anos depois, com protagonismo de Glória Pires nos dois papéis principais.

A trama gira em torno de Ruth e Raquel, irmãs gêmeas com personalidades completamente diferentes, que vivem em conflito pelo mesmo interesse amoroso.

Mesmo após três décadas, a rivalidade entre as irmãs ainda fascina aqueles que já acompanharam a saga e desperta a curiosidade daqueles que apenas ouviram falar dos icônicos papéis que marcaram a carreira de Glória Pires.

"A novela foi um fenômeno, fazia sucesso com todas as faixas etárias. Foi intenso! A resposta do público foi linda e fico feliz cada vez que ainda hoje citam as gêmeas", disse Glória em recente entrevista para a revista Quem.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)