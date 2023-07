Quando passou Mulheres de Areia? Novela está no Vale a Pena Ver de Novo da Globo

Escrita por Ivani Ribeiro e dirigida por Wolf Maya, 'Mulheres de Areia' volta às telinhas após 30 anos de sua primeira exibição, no Vale a Pena Ver de Novo.

Um dos maiores clássicos da teledramaturgia, a novela foi originalmente transmitida em 1993, susbstituindo 'Despedida de Solteiro', de Walther Negrão, no horário nobre da TV aberta. Com 203 capítulos, a trama estreou no dia 1º de fevereiro e ficou no ar até 25 de setembro do mesmo ano.

A novela já teve duas reprises anteriores na TV Globo em 1996 e 2011, além de uma exibição no canal Viva em 2015. Essa reexibição especial celebra os 30 anos desde sua estreia original.

A história gira em torno das irmãs gêmeas Ruth e Raquel, brilhantemente interpretadas por Glória Pires. A trama é marcada pelas diferenças entre as duas: Ruth, uma mulher calma e doce, dedicada ao ensino em uma fazenda, e Raquel, uma mulher gananciosa e egoísta.

Quando Ruth retorna à cidade de Pontal D’Areia após um tempo longe, ela conhece Marcos (Guilherme Fontes) e os dois se apaixonam. Mas a inveja de Raquel acaba criando conflitos na relação do casal.

(*Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com