Mulheres Apaixonadas: Como está Erik Marmo 20 anos depois da novela?

Interpretando Cláudio, par romântico de Edwiges (Carolina Dieckmann), o ator Erik Marmo fez sucesso na primeira exibição de ‘Mulheres Apaixonadas’, atualmente em reprise no Vale a Pena Ver de Novo.

VEJA MAIS

Na trama, o garoto vive o dono de uma concessonária e filho de um médico milionário, e comete o erro de trair a namorada ao engravidar Gracinha (Carol Castro). O destaque no folhetim de Manoel Carlos acabou levando o ator para outros projetos na TV Globo como ‘Um Só Coração’ (2004), ‘Começar de Novo’ (2004), ‘Alma Gêmea’ (2005), ‘Sete Pecados’ (2007), ‘Três Irmãs’ (2008) e ‘Gabriela’ (2012);. Seu último papel na emissora foi em ‘Tempo de Amar’ (2017).

O ator se mudou para Los Angeles em 2014, onde mora atualmente, e deixou de fazer tantos trabalhos na TV. Em entrevista ao gshow, contou ser multifunções e ter vontades de atuar no Brasil novamente. “Além de atuar, trabalho como apresentador, dublador, produtor, videomaker, coach de futebol, gerencio redes sociais, modelo e até entregador de flores”, brincou.

Aos 47 anos, Erik Marmo é casado com a modelo Larissa Burnier, com quem tem dois filhos. Nos EUA, chegou a participar da série do Prime Video ‘The Purge’.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)