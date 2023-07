Amor Perfeito: o que aconteceu com Lucília, personagem de Kênia Bárbara, na novela da Globo

Kênia Bárbara se despede da Teledramaturgia com a sensação de dever cumprido. Sua personagem, Lucília, teve um final trágico na trama, sendo assassinada por Gilda, personagem de Mariana Ximenes, na Novela das 6 da Globo, Amor Perfeito.

Gilda contrata um assassino de aluguel para tirar a vida da vilã. No entanto, o jovem acaba se apaixonando por Lucília, deixando Gilda com medo de que o trabalho não seja feito.

Morte de Lucília em Amor Perfeito

O bandido segue para o Grande Hotel Budapeste, onde tenta fazer charme para atrair a atenção de Lucília, feito sem êxito. No entanto, a jovem não consegue ignorá-lo por muito tempo e o bandido acaba conseguindo uma conversa em particular com ela.

"Desculpe se eu estou sendo inconveniente. Juro que não costumo abordar ninguém dessa maneira, mas quando estava me registrando aqui no hotel não pude deixar de reparar na senhorita. Será que não teria tempo para um drink mais tarde?".

No encontro, que deveria ser algo romântico e especial, acaba se tornando o fim da personagem. O homem tira a vida de Lucília e joga o corpo no rio.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de AHeloá Canali, coordenadora de Oliberal.com