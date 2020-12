Fiuk é confirmado para participar do Big Brother Brasil 21

O cantor Fiuk foi uma das celebridades confirmadas para participar da próxima edição do reality show Big Brother Brasil. A notícia foi divulgada pela Coluna Leo Dias na tarde desta quarta-feira (30). A casa mais famosa e mais vigiada do Brasil estreia no dia 25 de janeiro, e seguirá a proposta do ano anterior, de reunir famosos com pessoas desconhecidas.

De acordo com o jornalista, o filho de Fábio Jr. já contratou um time de comunicação para cuidar de suas redes sociais enquanto ele estiver confinado.