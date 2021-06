Faustão deve estrear novo programa em emissora paulista ainda este ano, diz site

Após a saída antecipada de Faustão das telinhas da TV Globo, anunciada na quinta-feira (17), agora a Band, futura casa do apresentador, estaria planejando estrear o novo programa ainda este ano, no próximo trimestre . As informações são do site Na Telinha.

De acordo com o portal, a nova atração deve ter vários números musicais e Fausto Silva deverá levar alguns anunciantes para a emissora paulista. No entanto, mesmo com o desejo de estrear logo o programa, os planos podem ir por água abaixo, porque a rescisão do apresentador ainda não foi assinada pela Globo.

LEIA MAIS: Saída de Faustão é antecipada e Tiago Leifert assume ‘Domingão’ oficialmente a partir desta semana

Esposa de Fausto Silva também foi demitida da TV Globo após fim de ‘Domingão’

Luciano Huck já planeja como será sua nova temporada na TV Globo

Ainda segundo o site, o canal de televisão carioca estaria insatisfeito com a possibilidade do apresentador de mais de 30 anos de casa ir para a concorrência. O plano da Globo era manter Fausto até dia 29 de agosto, data prevista para terminar o ‘Super Dança dos Famosos’, agora comandado por Tiago Leifert.