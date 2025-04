Fafá de Belém é convidada para ser jurada do The Voice Brasil no SBT

Fafá de Belém foi convidada para ser jurada do The Voice Brasil, reality musical que foi transmitido pela Globo e agora será exibido pelo SBT, com estreia prevista para outubro deste ano. O convite foi feito por Patrícia Abravanel durante o Programa Silvio Santos.

Durante o programa, Patrícia relembrou que Fafá de Belém já foi jurada do extinto Ídolos, reality da Record. “Fafá poderia ser do júri. Não é uma má ideia. Fica a dica”, disse a apresentadora. Em seguida, Fafá aceitou o convite. “Eu tô dentro, hein!”, afirmou a paraense.

Fafá de Belém foi jurada do The Voice +, em 2022, voltado para participantes com mais de 60 anos. A última temporada do The Voice na Globo foi exibida em 2023. A emissora não deu continuidade ao formato, que foi adquirido pelo SBT e será dirigido por Boninho e apresentado por Tiago Leifert, ambos nomes que marcaram presença no reality em sua fase na Globo.