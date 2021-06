Esposa de Faustão confirma alta do apresentador: 'Ele está ótimo'

A esposa de Fausto Silva, Luciana Cardoso, confirmou a alta do maridão e garantiu que ele estará de volta para apresentar o próximo "Domingão" no domingo (20). As informações são da UOL.

Nas redes sociais, ela agradeceu o apoio do público desde a internação de Faustão no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na semana passada, devido a uma infecção urinária. “Obrigada por todas as mensagens. Fausto já está ótimo e pronto pro próximo Domingão na sua televisão”, disse.

O veterano foi substituído por Tiago Leifert no último domingo (13), que teve desempenho elogiado por outros colegas de casa, como Ana Maria Braga. Ontem (15), Luciano Huck confirmou a Pedro Bial que vai comandar os domingos da Globo no ano que vem, quando Fausto trocará a emissora carioca pela Band.