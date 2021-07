'Escolinha' homenageia Orlando Drummond e contagia a web

Orlando Drummond foi homenageado pela Globo, neste sábado, 31, com a reexibição da edição especial da nova "Escolinha do Professor Raimundo", gravada em 2019, quando o ator e dublador completava 100 anos de idade. Na ocasião, o intérprete original do personagem "Seu Peru" fez uma participação no programa e contracenou com Marcos Caruso, que herdou o papel.

No episódio de 2019, os atores cantaram parabéns para Drummond no estúdio. O ator , que usava o figurino do "Seu Peru", ficou emocionado.

Vários internautas reagiram nas redes sociais ao rever Drummond no personagem. Ele também foi dublador de vários personagens de desenhos da televisão, inclusive de desenhos animados, como Scooby-doo, Popeye, Vingador e Alf o ETeimoso.