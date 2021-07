Equipe do SBT que tentava reencontrar grávida de Taubaté é agredida

Uma equipe de reportagem do SBT foi agredida ao tentar entrevistar Maria Verônica Aparecida César Santos, que ficou conhecida como a grávida de Taubaté. O programa Vem Pra Cá desta terça-feira (6) tentou promover um reencontro da mulher, que virou meme por forjar uma gestação, e Chris Flores, responsável por "desmascará-la".

O suposto marido da moça bateu na câmera e feriu a mão da repórter. A jornalista, que estava no estúdio do matinal com Patricia Abravanel, lamentou a atitude do homem, concluindo que ele fosse, de fato, o companheiro de Maria Verônica.

"Toda essa história deve ter causado um trauma muito grande neles. Por isso que acho que não teve uma má intenção, de prejudicar alguém. E acho que ela percebeu que só prejudicou a si mesma", declarou Chris.