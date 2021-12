Origem do 'Bluetooth'? Entenda a pergunta que fez participante perder R$ 1 milhão em quadro de Huck

A “pergunta do milhão" feita por Luciano Huck, no quadro “Quem quer ser um milionário?", no último domingo (26), tem dado o que falar nas redes sociais. Isso porque, para ganhar o valor total do prêmio, o professor carioca Rafael Cunha teve que responder sobre a origem do nome da tecnologia “Bluetooth”. As informações são do UOL.

Mesmo estando confiante, o docente optou por desistir e saiu do programa com o valor de R$ 500 mil. Mas, a pergunta que não quer calar é: Você sabia responder o que um rei tem a ver com o Bluetooth?.

Levando a livre tradução as palavras "blue" e “tooth” significam, respectivamente, “azul” e “dente”. E está ligado a um viking que foi rei Herald Gormsson, que governou a Dinamarca entre 958 e 986. Reza lenda que Gormsson tinha um dente dente podre, ou seja, azulado. Além de ter unificado a Dinamarca e a Noruega. Por isso, ele ficou conhecido como “rei Harald do Dente Azul”.

Já a tecnologia do ‘Bluetooth’, que permite os dispositivos eletrônicos se conectarem a uma certa distância por meio de ondas curtas, existe desde 1999.