Estudante paraense estará no quadro ‘Quem quer ser um milionário’, do Caldeirão do Huck

O estudante Joel Silva, de 22 anos, que emocionou e é inspiração para muitos paraenses, será destaque no quadro “Quem quer ser um milionário?”, apresentado por Luciano Hulk, na rede Globo. O programa vai ao ar no próximo sábado (28).

Em 2021, o estudante, que mora no bairro da Terra Firme, ficou conhecido nas redes sociais após sua história de vida conquistar os internautas. Ele era catador de materiais recicláveis, estudava com livros doados e foi aprovado em segundo lugar no curso de Medicina da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Joel vai tentar ganhar o prêmio de 1 milhão de reais no desafio de perguntas e respostas. Ele também vai contar um pouco sobre sua trajetória acadêmica e pessoal no programa.