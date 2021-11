'Encontro com Fátima Bernardes', pode não ir ao ar no próximo ano; entenda

Durante a apresentação especial da programação da Globo para o ano que vem, na última semana, a falta de uma atração foi notada. O programa “Encontro com Fátima Bernardes” não estava na grade para 2022. As informações são do Portal Overtube.

O programa matinal não apareceu na lista de atrações para o plano comercial do próximo ano. O evento foi online e as gravações dos artistas feitas enquanto Fátima estava de licença-médica, que ainda não acabou. A apresentadora se recupera de uma cirurgia em um de seus ombros e vem sendo substituída por Patrícia Poeta e Manoel Soares.

VEJA MAIS

Segundo o site TV Pop, a possibilidade é que a atração esteja com sua comercialização suspensa nesse momento. No entanto, para 2021, todas as cotas já estão totalmente vendidas.

Mesmo sem uma justificativa da Globo sobre o motivo da interrupção das vendas das cotas do programa, a tendência é que o “Encontro” passe por uma grande reformulação. Ainda de acordo com o site, a transferência para a grade vespertina é uma possibilidade.