Fátima Bernardes está sendo cuidada pelo namorado

O deputado federal Túlio Gadêlha usou as redes sociais, nesta segunda-feira (18), para mostrar aos internautas que está cuidando da namorada, a apresentadora Fátima Bernardes, que está se recuperando de uma cirurgia no ombro.

"Segunda-feira cuidando da minha paciente, me dividindo entre a enfermagem e o parlamento. Boa semana, turma!", escreveu o deputado federal. Nas imagens, eles aparecem posando lado a lado e Fátima segue utilizando uma tipóia para apoiar o braço.

A apresentadora do Encontro fez um procedimento para corrigir o rompimento de um tendão no ombro. Ela vai ficar afastada do programa por algumas semanas até sua recuperação completa.