Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes comemoram quatro anos de relacionamento

Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes comemoram quatro anos de namoro nesta terça-feira (2). O casal trocou declarações em publicações no Instagram e derreteram-se ao falar sobre o relacionamento.

"Gosto de pensar na gente assim: aproveitando o momento e sempre olhando pra frente. Encarando o futuro, o inesperado. Juntos. Estamos fazendo isso há exatos 4 anos. Ainda hoje me emociono com as fotos do nosso primeiro encontro. Leveza, alegria, cumplicidade. Já estava tudo lá e continua assim. Que venha o amanhã com muitos motivos pra sorrir e muitos momentos pra guardar no coração. Te amo", derreteu-se Fátima ao mostrar foto com o amado.

No clique, eles aparecem fazendo o número quatro com as mãos e sorrindo um ao lado do outro. Túlio refletiu sobre a relação ao declarar-se para a apresentadora do Encontro.

"Quatro anos. Quatro anos longe, quatro anos perto, quatro anos voando, caminhando, deitado, olhando nos olhos, sorrindo, cabisbaixo, chorando, sentindo saudade, reencontrando, cozinhando, comendo, andando, correndo, pensando no futuro, fazendo planos, plantando, contemplando, deitados, pé com pé, espichados, abraçados, ininhados, assistindo, lendo, atrapalhando a leitura do outro, fazendo cosquinha no pé, falando no ouvido, sentindo a respiração, dormindo abraçados, acordando de costas, acordando com carinho nas costas, fazendo mais carinho, fazendo massagem, fazendo um cafezinho. Quatro anos sentindo saudade. Quatro anos matando a saudade. Quatro anos juntos", escreveu.