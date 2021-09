Fátima Bernardes se emociona ao receber presente de Ana Maria Braga: 'Sou sua fã'

O final do programa 'Mais Você', da TV Globo, reservou um bonito momento de emoção entre as apresentadoras Ana Maria Braga e Fátima Bernardes. para comemorar o aniversáriod e Fátima, Ana Maria deu flores e champagne para a colega, que não segurou as lágrimas.

“Não me faça chorar, Ana, porque eu realmente estou no fim do meu inferno astral”, disse a aniversariante, que está completando 59 anos.

Depois de muitas trocas de elogios entre as apresentadoras, Fátima revelou que é fã da companheira de manhãs na Globo. “Sou sua fã e admiradora, então ouvir isso de você é demais!”, concluiu.