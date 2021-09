Emmy 2021 não premia nenhum ator não-branco em principais categorias de atuação

Depois de um recorde de atores negros premiados nas principais categorias em 2020, o Emmy volta a premiar apenas brancos em todas as categorias de atuação em 2021, principais e coadjuvantes. Na cerimônica realizada na noite do domingo, 19, onde havia um recorde no recorte de diversidade nas indicações de atores, com negros, latinos e asiáticos - representando mais de 44% das indicações - apenas brancos levaram as estatuetas de atuação. As informações são do G1 Pop & Arte

Algumas vitórias já eram esperadas, como a do elenco de "Ted Lasso" e de Jean Smart por sua protagonista em "Hacks". Mas as decepções começam nas categorias de minissérie e drama, como a derrota de Michael K. Williams, que morreu no começo do mês; e da dupla de "Pose", Billy Porter e MJ Rodriguez. Rodriguez, inclusive, já fazia história como a primeira mulher trans indicada a uma categoria de atuação.

Veja a lista de premiados:

Nas redes sociais, fãs lamentaram e criticaram a premiação, criando a hashtag #EmmySoWhite (Emmy tão branco). A contradição da premiação é que as duas pessoas negras premiadas na cerimônia do domingo atingiram marcas históricas: RuPaul Charles se tornou a pessoa negra mais premiada da história do Emmy, com 11 vitórias; enquanto Michaela Coel foi a primeira mulher negra a ganhar o prêmio de roteiro da academia.