Emissora descobre acordo de Luiza Ambiel e Mirella e interrompe 'Hora do Faro'

A entrada de Rodrigo Faro em 'A Fazenda' na noite desta sexta-feira (23) foi diferente. Normalmente ladeado pelo peão eliminado da semana, desta vez o apresentador esteve sozinho.

Isso porque, durante as gravações do Hora do Faro, a produção descobriu que Luiza Ambiel tentaria passar informações do mundo exterior a MC Mirella. A ex-Banheira do Gugu havia combinado códigos e sinais com a parceira de roça antes da eliminação.

Ela faria os gestos para demonstrar à funkeira se a fama dela estava boa ou má aqui fora — e, certamente, daria vantagens a Mirella que os outros participantes não teriam. Com a descoberta da manobra pelos produtores do Hora do Faro, apenas Rodrigo Faro apareceu nas imagens mostradas pelos participantes e Luiza foi cortada.

A ausência da imagem de Luiza causou estranhamento nos peões, pois é comum que o eliminado aparece na transmissão ao vivo realizada por Faro com A Fazenda. Raíssa foi a primeira a perguntar: “Ué, cadê a Luiza?”.

Antes, Luiza já havia gravado sua participação para o programa de domingo. Choro, bate-boca e declaração de amor foram os elementos que marcaram as filmagens realizadas nesta sexta-feira (23/10). Ambiel estava muito nervosa e admitiu que não sabe se defender. Segundo a ex-Banheira do Gugu, ela usa o ataque como defesa e tem problemas com rejeição.

Em determinado momento, Luiza começou um bate-boca com Fabíola Gadelha. A jornalista disse que Luiza fazia fofoca por maldade e que queria colocar Biel contra Mariano. “Afirmou que aquilo não era a intenção dela e que não fazia fofoca”, disse Gadelha. Por conta do tom alterado, Faro teve que interromper a gravação várias vezes.