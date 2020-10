Emicida entra no elenco de técnicos do 'The Voice +60'

Emicida foi revelado por Boninho como técnico do The Voice +60, que estreia em 2021. O rapper se junta a Mumuzinho, Claudia Leitte e Daniel, também anunciado ontem, no programa que vai contar com 11 episódios.

Essa seria a primeira vez que Emicida atua na função de técnico de um reality musical. “Estamos crescendo a família The Voice. Já temos mais de 3 mil candidatos e muita gente da velha guarda, que fez sucesso no passado, querendo participar”, disse Boninho.

Sobre os técnicos, Boninho aposta no quarteto formado por Claudia Leitte, Mumuzinho, Emicida e Daniel: “O time dos técnicos vai ser muito bacana. Teremos Mumuzinho, Emicida... Sempre trazemos alguém que já fez o The Voice e a Claudia Leitte é quem irá fazer esse papel”.

O nome do rapper foi citado pelo chefão dos realities em evento da Globo para o mercado de anunciantes, mas, no vídeo que postou no Instagram, Boninho evitou citar o cantor, mas confirmou que é um artista que a emissora está namorando e “já está tudo certo, mas só vamos contar pra valer daqui a pouco”.

Além de Emicida, outra novidade é a volta do cantor Daniel ao programa. Daniel já trabalhou como técnico nas três primeiras temporadas do The Voice na Globo, sendo substituído por Michel Teló no quarto ano.

Emicida será o único novato no time. Emicida também é apresentador do programa Papo de Segunda, do GNT, e lançou em setembro um documentário no canal, chamado AmarElo Prisma. Ele terá outra produção, AmarElo - É Tudo Pra Ontem, que estreia na Netflix em 8 de dezembro.