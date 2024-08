Eliana estreia em nova formação do "Saia Justa", que abre nova temporada

A nova temporada do programa feminino mais longevo da TV por assinatura chega renovada ao GNT! Na quarta-feira, dia 7, às 22h30, o público poderá acompanhar a nova formação do “Saia Justa” no GNT e no Globoplay - que terá sinal aberto para não assinantes logados. Em seu primeiro trabalho na Globo, Eliana assume o comando do sofá, como âncora da atração, muito bem acompanhada pelas novas debatedoras Rita Batista e Tati Machado e pela veterana Bela Gil. A construção desse time de apresentadoras dialoga com a renovação da marca do GNT, que está ainda mais conectado à mulher real e se coloca como um lugar de leveza, descontração e prazer para o público feminino, sem deixar de lado as conversas relevantes e inspiradoras.

Com cenário repaginado, ainda mais acolhedor, e quadro inéditos, as Saias vão explorar temas como relacionamentos, maternidade, saúde mental, trabalho, autoestima, intimidade e muito mais — sempre com uma abordagem leve, expondo suas vulnerabilidades e dividindo suas vivências. A nova temporada busca levar para a roda de conversa todas as mulheres, aliviando o dia a dia corrido com um papo despretensioso, íntimo e bem-humorado.

E as novidades não param por aí! O Saia Justa vai invadir o Fantástico, nos domingos de agosto, em uma prévia do papo que estará no programa. Eliana vai conversar com uma personalidade sobre o tema que será debatido no sofá da semana. As saias também vão participar enviando uma pergunta para o convidado.

Com mais de três décadas de carreira, grande carisma e popularidade em todo o Brasil, Eliana será a nova âncora do “Saia Justa”. A apresentadora sempre mostrou facilidade em se comunicar com diferentes públicos: “Trago ao programa os meus mais de 30 anos de experiência como comunicadora, sempre falando com a mulher e a família brasileira num diálogo de peito aberto”. Como espectadora, Eliana destacou o pioneirismo do programa: “O que mais amo no Saia é que ele coloca mulheres à frente, como protagonistas de temas e reflexões que são importantes para todos nós, enquanto sociedade. Ainda hoje, são poucos os espaços que oferecem esse tipo de experiência na televisão brasileira”, comenta.

Já Rita Batista, apresentadora do “É De Casa”, jornalista e locutora, está preparada para enriquecer as conversas com a vivência de seus 21 anos de carreira: “Sempre me imaginei nesse sofá, por isso em todas as oportunidades de estar nele ou perto dele, não titubeei! Fazer parte deste programa, que há 22 anos se mantém no ar, por onde já passaram ícones de todas as gerações, expoentes nos seus ofícios, é uma celebração para mim. Espero contribuir com o meu repertório de vida, escutando, acolhendo, discordando e naturalizando que mudar de opinião sobre certos assuntos é legítimo e seguro”, comemora.

Tati Machado vai levar toda a sua simpatia e descontração para o “Saia Justa”. Vencedora da “Dança dos Famosos” e presença garantida nas manhãs da Globo, no “Encontro” e “Mais Você”, ela comenta a sua parte preferida de ser uma das novas Saias: “A troca, definitivamente. Desde sempre eu amo trocar ideias, trocar referências, trocar vivências. O Saia é um espaço onde isso acontece a todo tempo. E poder fazer isso com essas três mulheres interessantíssimas só me dá vontade de começar logo”, conta.

Por fim, veterana da atração, Bela Gil descreve como está sua expectativa para o segundo ano de sofá. “Estou animada para trocas leves e profundas, banhadas de afeto, respeito e muita aprendizagem. Conversa boa é aquela que a gente sai com algo novo, um olhar, um sentimento de acolhimento, uma reflexão. E eu acho que o sofá de 2024 vai trazer tudo isso. Quero levar ao público boas risadas e muita reflexão”, celebra.

Chegando à sua 22ª temporada, o “Saia Justa” sempre se manteve antenado com as tendências da sociedade e trouxe diferentes pontos de vista para a troca com suas espectadoras, em conversas dinâmicas e plurais. Em linha com a evolução da marca, a presença multiplataforma será ainda mais marcante em 2024. “O programasempre teve a qualidade da renovação como parte de seu DNA. Por isso, nesta temporada, queremos ampliar ainda mais a proximidade com o público para além da TV. Em 2024, o programa será gravado e os episódios continuam quentes e atuais, já que as gravações acontecem na véspera de cada programa ir ao ar. A narrativa digital complementa as pautas do programa, levando nossos debates às mais diversas plataformas e públicos, permitindo que mais pessoas se juntem a essa roda de conversa que, agora, conta com um canal direto pelo WhatsApp, adianta Patricia Koslinski, Head de Conteúdo de Variedades da Globo.

Nessa temporada, o Saia Justa abre a roda de conversa e fica ainda mais próximo do público. Além do grupo de WhatsApp, em que saias vão receber histórias e pedidos de conselho enviados pelo público para debaterem e darem seus próprios pontos de vista, o programa também ganha um spin off para as redes sociais com dinâmicas descontraídas, além de conteúdos exclusivos e com o jeitinho de cada uma das saias. Os episódios vão ganhar formato de podcast e as edições no Youtube vão garantir que ninguém fique de fora da conversa.