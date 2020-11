Elenco de 'Salve-se quem puder' grava as últimas cenas da trama

O elenco de Amor de Mãe já se despediu das gravações da novela e, nesta semana, é a vez dos atores de "Salve-se Quem Puder" darem adeus aos seus personagens.

Mocinhos e mocinhas já começaram a gravar cenas do último capítulo que terminará com três protagonistas voltando para Cancún, no México, onde se conheceram na novela das sete.

As atrizes Vitória Strada e Juliana Paiva, intérpretes de Kyra e Luna, vão gravar finais alternativos com os seus pares para os seus personagens. O desfecho das duas só será decidido na última semana de exibição do folhetim, no ano vem, quando o público estiver vendo a retomada dos 53 capítulos inéditos da segunda temporada da história escrita por Daniel Ortiz.

Ao todo, o último capítulo tem 19 cenas secretas. Kyra estará muito dividida entre Alan (Thiago Fragoso) e Rafael (Bruno Ferrari). Já Luna é convidada para viajar pelos dois homens que ama e tentará não embarcar nem com um nem outro.

Téo (Felipe Simas) e Alejandro (Rodrigo Simas), que só vai entrar na trama depois de o telespectador ver que Juan (José Condessa) desistiu da mexicana, vão brigar até o último segundo pelo amor da fisioterapeuta.

Na verdade, o ator português José Condessa não voltou para o Brasil em agosto para a continuação do trabalho. Ele tinha outro compromisso em seu país. Com isso, o cantor mexicano vai desembarcar em São Paulo atrás dela e cumprirá tudo que estava planejado para a romântica e doce filha de Mário (Murilo Rosa) viver.

A única que não chegará ao final em dúvida sobre o amor será Alexia (Deborah Secco). Se não houver mudanças, ela terminará com Zezinho (João Baldasserini) e fazendo muito sucesso com seu trabalho de atriz em uma novela da Globo, como sempre sonhou.

Mais unidas do que nunca, após tudo que passará por testemunharem o assassino do juiz Vitório (Ailton Graça) em Cancún, como três mocinhas decidirão voltar ao paraíso de águas cristalinas para curtirem o local.

A previsão é que as duas novelas, Salve-se Quem Puder e Amor de Mãe, voltem ao ar no primeiro trimestre de 2021. Ambas foram encurtadas. Amor de Mãe terá só mais um mês de exibição com 23 capítulos.