Drauzio Varella estreia série sobre a primeira infância no 'É de Casa'

Uma criança bem cuidada na primeira infância (período que vai dos 0 aos 6 anos) tem mais chances de se tornar um adulto saudável, equilibrado e com emprego melhor. Para mostrar a importância desse período na vida de todos e alertar para os cuidados necessários na primeira infância brasileira, estreou neste sábado, 23, a série "Quanto Mais Cedo, Maior". Com produção da Prodigo Films, a atração começou a ser exibida durante o programa É de Casa, na Rede Globo.

Produzida e gravada antes da pandemia, a produção apresentada pelo médico e escritor Drauzio Varella é dividida em nove episódios que contemplam assuntos relevantes relacionados à Primeira Infância, como: primeiros cuidados (pré-natal e amamentação), presença do pai, atenção e afeto, educação infantil e estímulos, como brincadeiras e leitura, além da relação com a cidade e o entorno.

A relevância da série se explica por uma frase do Dr. Drauzio Varella na abertura de um dos episódios. "O desenvolvimento da criança se dá pela maneira como ela se relaciona com tudo que está em sua volta: falar, cantar, brincar e ler para bebês e crianças são os melhores estímulos para aprendizagem", esclarece.

Em cada capítulo, famílias brasileiras compartilham com o público suas histórias e mostram a importância dos cuidados e da atenção a essa fase da vida em contextos diversos de cidades brasileiras, como Fortaleza (CE), Joinville (SC), Recife (PE), São Paulo (SP) e Carapicuíba (SP).

O projeto é uma parceria de diversas entidades ligadas ao tema: a Fundação Bernard Van Leer, Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Instituto Samuel Klein, Itaú Social e Porticus América Latina. "Investir e disseminar o desenvolvimento da primeira infância é vital para qualquer país. Usar o audiovisual como ferramenta para expandir essa consciência é um dos focos da Prodigo e é por isso que estamos nesse projeto", explica Francesco Civita, CEO da Prodigo Filmes e criador da série.

A Globo exibirá no programa É de Casa os nove episódios gravados a partir deste sábado, 23 de janeiro, com o último programa previsto para 20 de março de 2021. Apesar das aparições temporárias aos sábados de manhã, Drauzio Varella continuará participando normalmente do Fantástico.

Drauzio Varella é médico cancerologista formado pela USP. Foi um dos pioneiros no tratamento da aids, especialmente do sarcoma de Kaposi, no Brasil. Na Rede Globo, participou das séries sobre o corpo humano, primeiros socorros, gravidez, combate ao tabagismo, planejamento familiar, transplantes e diversas outras, exibidas no Fantástico.

Em 1989, iniciou um trabalho de pesquisa sobre a prevalência do vírus HIV na população carcerária da Casa de Detenção do Carandiru. Desse ano, até a desativação do presídio, em setembro de 2002, trabalhou como médico voluntário. Atualmente, faz o mesmo trabalho na Penitenciária Feminina de São Paulo.