Dois atores de série da Netflix morrem em acidente de van no México

Dois atores da Netflix morreram em um acidente de trânsito no México. Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar atuavam na série The Chosen One (O Escolhido, em tradução literal), produção exclusiva da rede de streaming que está sendo gravada em território mexicano. O caso aconteceu na última quinta-feira (16). As informações são do Metrópoles.

Segundo a imprensa local, o acidente ocorreu após uma van que transportava membros da equipe sair da estrada e cair em uma área deserta. Segundo o Departamento de Cultura da Baixa Califórnia, estado do México, o veículo capotou após uma batida perto da cidade de Mulegé. Outras seis membros da equipe ficaram feridos, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

A equipe da série filma a produção nas proximidades de Santa Rosalia, por meio de uma produtora independente não identificada. A Netflix ainda não se pronunciou sobre o acidente.

Em O Escolhido, três jovens médicos são enviados a uma aldeia remota no Pantanal para vacinar os moradores contra uma nova mutação do vírus zika, mas a população recusa a ajuda médica. Agora, eles se veem presos em uma comunidade isolada cheia de segredos e devotada a um líder misterioso, que os força a confrontar o poder da fé contra a ciência.