Com interpretação de paraense, o caso ‘Barbárie de Queimadas’ é exibido no ‘Linha Direta’

Nesta quinta-feira, 11, o programa "Linha Direta", da TV Globo, irá exibir o caso ‘Barbárie de Queimadas’. A paraense Yara Castanha (@yaracastanha) é quem interpreta a recepcionista Michele Domingos. Ela e a professora Izabella Pajuçara, que eram amigas, foram vítimas de estupro coletivo, e em seguida foram assassinadas.

“Estou curiosa para ver o resultado desse trabalho, minha vida está uma loucura, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e agora finalizando a parte de design da minha linha de Cosméticos, que está ocupando bastante meu tempo, então isso me ajuda a desacelerar nas expectativas. Já estou sabendo dos números da audiência que foi um sucesso, fico feliz, e feliz também pela visibilidade do meu trabalho”, contou a atriz.

A ‘Barbárie de Queimadas’ ocorreu em 12 de fevereiro de 2012, na cidade de Queimadas, um município da Paraíba. Cinco mulheres estavam em uma festa de aniversário, quando foram vítimas de um estupro coletivo. Izabella e Michele foram assassinadas em seguida.

Tudo foi previamente arquitetado pelos irmãos Luciano Santos Pereira e Eduardo. Eles foram os responsáveis por convidarem cinco homens e três adolescentes. Na ocasião, o jornal O Globo, informou que a dupla comprou cordas e lacres para prender as vítimas e forjaram um assalto para rendê-las.

Encapuzados, os agressores tentaram se esconder para que a identidade deles não fossem reveladas. Eles renderam cinco das sete mulheres presentes na festa, além de dois homens que não eram abusadores. As esposas dos irmãos foram as únicas que não foram violentadas. Já Izabella reconheceu um dos agressores e, junto com Michele, que havia ouvido a amiga comentar sobre a suspeita, foram executadas com três e quatro disparos, respectivamente.

Um crime tão violento e agressivo, requer muita atenção e sensibilidade dos atores que o interpretam. “Estava atenta a cada detalhe, é difícil relembrar esse caso, e como você bem pontuou, muita sensibilidade, muita sensibilidade dos atores, e de todos nós que estávamos lá. Mais do que interpretar uma dessas moças, é a sensação de trazer um pouco de justiça pra esse caso.”, disse.

Dos estupradores, Eduardo foi condenado à maior pena, 108 anos de prisão em 2014, mas conseguiu fugir da Penitenciária de Segurança Máxima Doutor Romeu Gonçalves de Abrantes de João Pessoa, em novembro de 2020. Já Luciano foi condenado a 44 anos de prisão e segue em regime fechado.

Com o uso de tecnologia, o caso ‘Barbárie de Queimadas’ será apresentado com mais detalhes sobre o crime e a sua investigação, por Pedro Bial. O "Linha Direta" é exibido todas às quintas-feiras na Globo, a partir das 23h.