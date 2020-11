Com a ajuda dos fãs, canal 'Viva' elege os ‘Melhores da Década’

Ainda em celebração por seus 10 anos no ar, o Viva irá fazer uma ação especial para eleger, com a ajuda dos fãs, os ‘Melhores da Década’ de sua programação. O público pode votar nas redes sociais da marca por seus favoritos em seis categorias - vilão/vilã, mocinho/mocinha, novela, casal, bordão e casal de Malhação.

Cada uma delas contará com 10 candidatos. "Estamos em plena comemoração pelos 10 anos do VIVA e nada melhor do que a opinião do público para reconhecer os mais amados da programação do canal na última década. Nossos fãs estão conosco nessa celebração", afirma Fabiana Gabriel, gerente de marketing e digital do GNT, Viva e Mais Na Tela. Os vencedores serão anunciados nas redes sociais e nos intervalos do Viva.

Em 2018, o canal fez uma ação similar para eleger os melhores do ano. Na ocasião, o destaque foi "Vale Tudo", presente em sete indicações, entre elas, 'Melhor Vilã' com Maria de Fátima (Glória Pires) e Odete Roitman (Beatriz Segall). Na época a personagem de Glória Pires também concorreu na categoria 'Melhor Barraco' e 'Melhor Casamento'.

Confira a lista dos indicados:



MELHOR NOVELA

Por Amor

O Rei do Gado

A Viagem

Explode Coração

Terra Nostra

Mulheres de Areia

A Gata Comeu

Tieta

Vale Tudo

Roque Santeiro

Laços de Família

O Clone

O Cravo e a Rosa

Mulheres Apaixonadas



MELHOR CASAL

Giuliana e Mateo (Terra Nostra)

Zuca e Luís Jerônimo (Cabocla)

Viúva Porcina e Sinhozinho Malta (Roque Santeiro)

Helena e Edu (Laços De Família)

Jade e Lucas (O Clone)

Catarina e Petruchio (O Cravo E A Rosa)

Ana Francisca e Danilo (Chocolate Com Pimenta)

Helena e Atílio (Por Amor)

Raí e Babalu (Quatro Por Quatro)

Diná e Otávio (A Viagem)

Dara e Igor (Explode Coração)



MELHOR VILÃO(Ã)

Odete Roitman (Vale Tudo)

Branca Letícia (Por Amor)

Maria De Fátima (Vale Tudo)

Alexandre (A Viagem)

Perpétua (Tieta)

Nice (Anjo Mau)

Olga (Chocolate Com Pimenta)

Laurinha Figueroa (Rainha Da Sucata)

Laura (Por Amor)

Raquel (Mulheres De Areia)

Maria Altiva (A Indomada)

Felipe Barreto (O Dono Do Mundo)

Marcos (Mulheres Apaixonadas)



MELHOR MOCINHA(O)

Helena (Por Amor)

Luana (O Rei Do Gado)

Cristal (Estrela-guia)

Ruth (Mulheres De Areia)

Zuca (Cabocla)

Dara (Explode Coração)

Márcia (O Dono Do Mundo)

Lívia (Porto Dos Milagres)

André Cajarana (Pai Herói)

Bianca (O Cravo E A Rosa)

Fábio (A Gata Comeu)



MELHOR BORDÃO

E o Salário, Ó (Escolinha / Raimundo Nonato)

Cala Boca, Magda (Sai De Baixo / Caco)

Cada Mergulho É Um Flash (O Clone / Odete)

Prefiro Não Comentar (Toma Lá, Dá Cá / Copélia)

Não É Brinquedo, Não (O Clone / Dona Jura)

Tô Certo ou Tô Errado? (Roque Santeiro / Sinhozinho Malta)

Stop, Salgadinho (Explode Coração / Lucineide)

Vamo Nanhá (A Indomada / Scarlet)