Coleção de filmes dos 'X-MEN' e série clássica dos anos 90 entram no catálogo do Disney+

Uma coleção de "X-MEN" está disponível agora no Disney+. Além de filmes, o serviço de streaming também traz de volta a série de animação "X-MEN" (1992-1997), um clássico que marcou a infância de toda uma geração. Em um chamado à nostalgia, a série de cinco temporadas e 76 episódios, apresenta ao espectador o universo da Marvel Comics, onde a Academia do Professor X oferece abrigo e contenção a uma subespécie de humanos que nascem com habilidades sobre-humanas.

Além disso, a coleção X-MEN do Disney+ inclui os seguintes filmes: "X-MEN Primeira Classe" (2011), "X-MEN Origens Woilverine" (2009), "X-MEN" (2000), "X-MEN 2" (2003), "X-MEN 3: O Confronto Final" (2006), "Wolverine Imortal" (2013), "X-MEN: Dias de Um Futuro Esquecido" (2014), e "X-MEN: Apocalipse" (2016).