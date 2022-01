Coincidência: apresentadores da Globo aparecem de roupa igual ao vivo

Os apresentadores Carlos Tramontina e Roberto Kovalick divertiram o público de casa ao aparecerem usando ternos cinzas, gravatas no mesmo tom de vermelho e camisas claras durante a interação dos telejornais SP1 e Jornal Hoje, neste sábado (22).

Os âncoras se divertiram com a coincidência. Nos bastidores da redação, os jornalistas publicaram uma foto com o figurino idêntico:

Kovalic elogiou ao vivo a roupa do colega que ele apareceu na tela do estúdio do SP1. Tramontina entrou na brincadeira e posou ao lado do telão para comparar o figurino.