‘Cinema Especial’: ‘Nasce Uma Estrela’, com Lady Gaga, será exibido nesta quarta (19/01)

Um dos filmes de maior sucesso mundial será exibido na noite desta quarta-feira (19), no Cinema Especial. O longa “Nasce Uma Estrela”, que marca a estreia de Lady Gaga atuando nas telinhas, será exibido às 23h20, após o BBB 22. Dirigido por Bradley Cooper, que também foi o parceiro da cantora em cena, o filme foi vencedor do Oscar de melhor canção original, com “Shallow”.

Sinopse

No filme, a cantora interpreta a garçonete Ally, que sonha em entrar para o mundo da música. Sua carreira desponta após conhecer e começar a namorar Jack, vivido por Bradley Cooper, um músico de sucesso que possui problemas com álcool. Uma reviravolta acontece no relacionamento e na carreira do casal.

Veja o trailer

Curiosidades

“Nasce Uma Estrela” recebeu oito indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator (Bradley Cooper), Melhor Atriz (Lady Gaga), Melhor Ator Coadjuvante (Sam Elliot) e Melhor Roteiro Adaptado.

Lady Gaga escreveu todas as músicas do filme. O álbum foi número um em diversos países, incluindo os Estados Unidos. Além do Oscar de melhor canção original para “Shallow”, a música também ganhou dois Grammys. O filme e a música “I’ll Never Love Again” também foram premiados pela Academia de Gravação.