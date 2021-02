Cantando 'S de Saudade', paraense Fran Martins passa por nova fase e segue no 'The Voice +'

A cantora paraense Fran Martins passou por mais uma fase do "The Voice+" neste domingo, 28. Integrante do time de Daniel, ela sobreviveu ao Tira-Teima, onde os participantes são divididos em grupos de três, e um deles é eliminado.

Para a fase, Fran cantou um sucesso recente, a música "S de Saudade", da dupla sertaneja Luiza e Maurílio. Ela disputou a etapa contra Henriette Fraissat, que cantou a clássica "De Volta pro Aconchego"; e Mauro Gorini, que interpretou "Perfect" de Ed Sheeran. Henriette segue para a próxima fase com a paraense.

Hoje não sextou, mas eu tô com ‘S de Saudade’ de dançar essa coladinho com alguém. Olha que linda a apresentação da Fran Marins! 👇#TheVoiceMais 👉 https://t.co/bVmcVmfNxI 🎤🎵 pic.twitter.com/14xPZ354E4 — The Voice + (@TheVoiceBrasil) February 28, 2021

Aos 69 anos, a paraense Fran Martins chamou a atenção de Mumuzinho e Daniel durante sua audição às cegas, escolhendo o time do sertanejo. Sua apresentação arrebatadora do clássico "Boate Azul", emocionou a todos os jurados do programa.

