Paraense Fran Martins, do The Voice+, já realizou show voluntário para ajudar abrigo de animais

Aos 69 anos, a paraense Fran Martins, é uma das participantes do programa The Voice+. Ela se apresentou no último domingo, dia 31 de janeiro, e virou as cadeiras de Mumuzinho e Daniel, escolhendo o cantor sertanejo como seu técnico. Além de emocionar a todos os jurados e o público com sua interpretação do clássico Boate Azul.

O que o público ainda não sabia é que a representante do Pará ainda é protetora das causas animais e se preocupa com o bem estar dos indefesos. A rede social do abrigo Au Family revelou, na última quarta-feira (24), que Fra já realizou um show solidário para ajudar o local da proteção.

A cantora se preparava para a próxima fase do reality show, que será o Tira-Teima, onde os candidatos de cada time se apresentam em grupos e um é eliminado.