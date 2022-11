Camelinho reforça time dos Cavalinhos do Fantástico durante a Copa

No próximo domingo (13), vai ter troca-troca no ‘Fantástico’. Saem os cavalinhos dos clubes nacionais, que disputaram o Campeonato Brasileiro, entram os cavalinhos trajados com os uniformes das seleções que disputarão a Copa do Mundo do Catar.

O do Palmeiras, campeão deste ano, puxa a fila de saída para a chegada do camelinho e do cavalinho do Brasil. Alex Escobar segue botando ordem nesse novo páreo. “Vai ser uma festa esse negócio. Domingo, eles estreiam e durante toda a Copa, cavalinhos do mundo inteiro vem disputar a corrida!”, conta ele, empolgado.

Os cavalinhos de Sérvia, Suíça e Camarões, adversários do Brasil na primeira fase, já estão inclusive a postos.