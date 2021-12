Caio Castro entrou com drogas nos Estados Unidos; assista o vídeo

Caio Castro revelou que conseguiu entrar nos Estados Unidos portando maconha ilegalmente. O ator fez a revelação no programa 'Que História É Essa, Porchat?', no GNT. Ao se aproximar do equipamento de raio-x do aeroporto, ainda no Brasil, o ator conta como se virou: "Eu não tinha como jogar fora e coloquei tudo na boca, mas não conseguia engolir", disse. Ele disse que conseguiu passar pelo raio-x sem que a droga fosse notada e, logo em seguida, cuspiu tudo no lixo.

A situação aconteceu na época em que Caio morava nos Estados Unidos e veio ao Brasil participar de um programa de televisão. Na volta para casa, ele contou que recebeu a droga de um amigo, mas teve medo de descartar o pacote no lixo do camarim e ser associado à droga.

Ele disse que levou a maconha no bolso para entregar a outro amigo, mas, cansado, cochilou e acordou já na hora do voo de volta para os Estados Unidos e acabou esquecendo o produto no bolso.