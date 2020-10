Bruno Gissoni não terá contrato renovado pela Globo

Bruno Gissoni, 33 anos, deixará a Globo em novembro após dez anos na emissora. Contrato como promessa de galã, o artista não terá seu acordo renovado com a empresa que o lançou ao estrelato em Malhação (2010). Atualmente, ele está no ar na reprise de Flor do Caribe (2013).

“Agora vai ser por obra, se rolar alguma coisa”, declarou. “Meu contrato acaba agora em novembro depois de dez anos. Mas isso é muito por uma modificação do mercado. Eu tinha um contrato fixo por dez anos. [Agora] A gente fica livre para escolher outras coisas”, disse em entrevista para o canal Rap 77, na terça-feira (13).

Como funcionário da Globo, Gissoni apareceu em sucessos como Avenida Brasil (2012), considerado por ele um “presente de Deus” por ter sido seu primeiro folhetim na faixa das nove. Ele também integrou o elenco de Em Família (2014), Babilônia (2015), Orgulho e Paixão (2018) e, recentemente, fez uma participação em A Dona do Pedaço (2019).

Em conversa com o youtuber Júnior Coimbra, o ator analisou a atual fase da classe artística. “Para a gente está um momento nebuloso. Eu não estou falando isso num lugar negativo. O mercado está mudando, está sendo modificado. Tem a Netflix, o Amazon Prime Video e canais fechados que estão crescendo”, considerou.

O ator revelou também que está construindo uma casa em Minas Gerais bem mais perto da natureza e fala da mudança radical no estilo de vida: “Hoje, não que eu esteja bem resolvido financeiramente, mas tem trabalhos que viriam há dois anos que eu aceitaria na hora, pelo dinheiro, pelo status. Hoje, já estou num lugar de falar: ‘Cara, não quero doar meu tempo, seis meses da minha vida, para um trabalho que não quero fazer’”.