Boninho posa ao lado de Tadeu Schmidt e dá pista sobre o ‘BBB 23’

A curiosidade dos fãs de “Big Brother Brasil” foi atiçada com sucesso, após Boninho publicar uma foto ao lado de Tadeu Schmidt, na tarde desta quinta-feira (21). Isso porque, os dois já estariam planejando as novidades para a próxima edição do programa, o “BBB 23”, que estreia ano que vem.

VEJA MAIS

“BBB23 está ON!! Segura que vem coisa boa”, escreveu o Big Boss.

Muitos internautas começaram a pedir uma chance para participar da seleção do reality show. "“Me chama que eu vou”, escreveu um fã do programa.