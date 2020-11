Boninho descarta participação de Luana Piovani no BBB 21

Diretor do Big Brother Brasil, Boninho descartou a participação de Luana Piovani no BBB21. No sábado (14), o diretor criticou as especulações de nomes para a próxima temporada do reality da Globo e falou também sobre outros nomes comentados pelo público, como Andressa Urach, que foi demitida da Record e é um dos nomes mais pedidos pelos fãs da atração para o novo ano.

“Não! Luana Piovani não é nosso sonho. É apenas uma amiga. Ah! Andressa, Joaquim, João, Luiza não, não estão entre nossas previsões. Até agora, todas as funções de adivinhar foram inúteis. Não pediria um palpite para a Mega-Sena para nenhum desses palpites! Continuamos no jogo e sem vazamentos. O jogo só começou”, disse Boninho em publicação no Instagram.

Nos comentários da publicação, os fãs questionaram o número de participantes da próxima temporada. “Pensando em 18”, respondeu o marido de Ana Furtado. “Tá bravo tio Bone”, afirmou Julie Lemos, e o diretor rebateu: “Nunca, só me divirto”.

“Engraçado que sempre acertam né?”, comentou Vamerson Prates. “É engraçado como eles erram ou botam tantos nomes que algum pode até parecer certo”, rebateu Boninho.

Nas últimas semanas, os nomes de Luana e Andressa circularam em listas como possíveis integrantes do grupo Camarote, formado por celebridades. Nos Stories do Instagram, a atriz comentou o caso: “Essa história do BBB está hilária, hilária. Realmente, se eu entrasse naquele BBB ia ser um bafo”.

Do outro lado, desde o anúncio da saída da Igreja Universal do Reino de Deus, os fãs da modelo iniciaram diversas campanhas para que ela entre no reality. Na sexta-feira (13), Andressa afirmou que foi demitida da Record, o que pode abrir portas para uma negociação com a emissora carioca. No próximo ano, a Globo terá o BBB mais longo da história, com 100 dias.