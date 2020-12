BBB foi o programa de TV mais comentado do mundo no Twitter em 2020

Nesta segunda-feira (7), o Twitter liberou sua lista anual de assuntos mais comentados do ano na plataforma e um detalhe chamou a atenção: o Big Brother Brasil 20 foi o programa de TV mais comentado no mundo inteiro em 2020.

Para se ter uma ideia do sucesso, em apenas duas semanas, o BBB20 gerou mais de 28 milhões de tuítes no mundo e superou os três meses da temporada 2019, que acumulou 24,8 milhões de mensagens na rede social.

Com uma temporada bem mais movimentada e com a novidade de ter celebridades da internet, da TV e do esporte, o reality da Globo virou assunto entre grandes influenciadores. No resto do Top 10 ficaram nomes como as séries Grey’s Anatomy, La Casa de Papel, Game of Thrones e Stranger Things.

Outro assunto que tomou conta da plataforma foi a morte do ator Chadwick Boseman. A postagem oficial com a notícia teve o maior número de Retweets do ano e o maior número de likes da história da plataforma, ultrapassando as 7,5 milhões de curtidas.

Já entre as pessoas mais populares do ano, o top 5 ficou com Donald Trump, Joe Biden, George Floyd, Kobe Bryant e Barack Obama. A surpresa veio com a sexta posição, ocupada pelo grupo de K-Pop BTS, na frente de nomes como Kamala Harris e Elon Musk.