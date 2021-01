Band comunica que Mariana Godoy não faz mais parte do quadro de funcionários da emissora

Em um comunicado enviado hoje, 08, à imprensa, a Band informou que Mariana Godoy esteve hoje na emissora com Johnny Saad e companheiros para se despedir, pois, segundo ela mesma, ela "parte para novos projetos".

"A Band entendeu suas razões e deixou claro que as portas estarão sempre abertas para ela, uma jornalista consagrada, profissional querida e especial que é. No Grupo Bandeirantes, só deixa amigos e admiradores", disse o comunicado da emissora.

A apresentadora também se pronunciou e deixou uma mensagem carinhosa em suas redes sociais.

“Tudo foi muito bom e eu agradeço à Band por ter me acolhido com tanto carinho. ‘A vida é feita de escolhas’ e eu escolhi buscar novos horizontes. Sigo em frente com o coração agradecido. Obrigada Johnny, a sua delicadeza de alma faz de você um ser humano especial. Obrigada Zimmerle, pelo convite generoso. Obrigada Rodolfo Schneider, Thays Freitas, Pedro Campos, Cláudio Humberto e toda a equipe da Rádio Bandeirantes, com vocês aprendi muito sobre esse veículo fascinante. Na Band eu reencontrei bons amigos e conheci muita gente linda. Obrigada a todos. Agora chegou o momento de partir e aonde eu for, de alguma forma, levarei um pouquinho de cada um de vocês. Sucesso pra todos nós, sempre. Mariana Godoy”.