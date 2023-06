Atriz que interpreta Sara Connor, em Exterminador do Futuro, estará em Stranger Things 5

A atriz Linda Hamilton, que interpretou Sarah Connor na franquia O Exterminador do Futuro, estará no elenco última temporada de Stranger Things, série de sucesso da Netflix. A atriz apareceu com uma mensagem em vídeo durante o TUDUM, evento de fãs realizado pela Netflix.

Na mensagem, Hamilton não revelou qual personagem interpretará, mas antecipou as novas aventuras e emoções da despedida da trama de Eleven e companhia.

Linda Hamilton interpretou a mãe do jovem John Connor nos dois primeiros filmes de O Exterminador de Futuro (1984 e 1991), e também no mais recente "O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio" (2019). O papel foi um dos mais importantes na carreira de Linda.

A quinta temporada da série Stranger Things ainda não tem data de estréia. O elenco contará novamente com Millie Bobby Brown como Eleven, Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper) e mais retornam no elenco principal.