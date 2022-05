Arthur Aguiar não tem mais contrato com a Globo

As especulações contratuais entre TV Globo e Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, surgiram logo após ele deixar o programa, há quase uma semana. Maíra Cardi, esposa do artista, fez uns vídeos no perfil do Instagram dele, contando sobre o documentário que está sendo produzido pela Globoplay que irá falar sobre trajetória de Arthur, e informou que o contrato não tinha sido assinado.

Na manhã de hoje, 02, os veículos de comunicação, divulgaram que o campeão não tem mais contrato com a emissora. Assim como todos os participantes desta edição, os vínculos com a Globo foram encerrados no último dia 28.

“Eu quero focar na música, 100%. Já estou com DVD, show, vou gravar uma música com o ‘Sorriso Maroto’, tanta coisa que nem deu tempo de saber ainda. Mas quero muito tomar essa decisão dos meus próximos passos ao lado da minha esposa”, declarou Arthur sobre o assunto.

O campeão estava sendo cotado para estrelar uma novela na emissora. Porém, o foco dele agora é a música. Com algumas parcerias acertadas e gravações marcadas, Arthur pretende começar a viajar pelo Brasil, em junho, para realizar shows.