Após ser internada na UTI com pneumonia, Eva Wilma apresenta quadro estável

A atriz Eva Wilma, de 87 anos, foi internada no último domingo (10) com um quadro de pneumonia. Ela está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria da artista ao portal 'NaTelinha', do UOL.

Mas de acordo com o boletim médico divulgado, o quadro de saúde de Eva é estável e ela não apresenta febre. A equipe que a acompanha também descartou que o caso esteja relacionado a uma possível contaminação pelo novo coronavírus.

“A atriz Eva Wilma permanece internada em leito de UTI no Hospital Vila Nova Star da Rede D'Or. A paciente está em tratamento de uma pneumonia. Encontra-se hemodinamicamente estável e sem febre. O quadro respiratório permanece estável com cateter de O2 de alto fluxo”, revelou o boletim liberado na noite do domingo, 10.

A última aparição de Eva Wilma nas telinhas brasileiras foi na novela ‘O Tempo Não Para’, em 2018. No teatro, foi em ‘O Que Terá Acontecido A Baby Jane?’, em 2016, em que contracenava ao lado de Nicette Bruno, falecida no ano passado vítima da Covid-19.