Após quase 20 anos, Vanessa Giácomo deixa a Globo com o fim de Travessia

Com o fim de Travessia, da TV Globo, Vanessa Giácomo deixa a emissora. A relação profissional durou 19 anos, mas agora o contrato de Vanessa com a Globo não foi renovado.

A atriz estava no ar como Leonor, em Travessia, que terminou em maio.

A primeira novela de Vanessa na Globo foi no remake de Cabocla (2004), que ela interpretava a Zuca. Ela já atuou em Sinhá Moça (2006), Duas Caras (2007), Paraíso (2009), Caras & Bocas (2009), Morde & Assopra (2011), Gabriela (2012), Amor à Vida (2013), Império (2014), A Regra do Jogo (2015), Pega Pega (2017) e Sétimo Guardião (2018), além da série Filhas de Eva (2021).

Antes de estrear em novelas, a atriz teve algumas participações em Malhação (1995-2020) e em um episódio do Linha Direta em 2003.

A colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, disse que Vanessa tem novos projetos no streaming. Ela está em Chuva Negra, série lançada pelo Globoplay e pelo Canal Brasil, e faz parte do elenco de O Jogo que Mudou a História.

Vale lembrar, que a nova política da Globo é não manter mais artistas fixo e só contratar para obras.